In Hotelpool ertrunken: Tragödie um kleines Mädchen aus Österreich im Italien-Urlaub

Im Ort Milano Marittima starb am Samstagnachmittag eine Vierjährige nach einem Ertrinkungsunfall. Die italienischen Behörden haben Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung aufgenommen.

Ein vierjähriges Mädchen aus Österreich ist am Samstagnachmittag nach einem Badeunfall im norditalienischen Adria-Badeort Milano Marittima ums Leben gekommen. Nach dem Unglück in einem Schwimmbad einer Hotelanlage verstarb das Kind im Krankenhaus von Cesena, wie die Behörden mitteilten. Das Mädchen soll ins Wasser geraten sein, als der Vater kurz in sein Hotelzimmer ging.

Die italienischen Behörden haben Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Sicherstellung des Schwimmbeckens an und untersucht nun den genauen Hergang des Unglücks. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die Familie des Mädchens kurz zuvor gemeinsam zu Mittag gegessen. Die Mutter ging anschließend mit den beiden älteren Schwestern in das Hotelzimmer, während der Vater mit der Vierjährigen im Aufenthaltsbereich mit Kinderspielen blieb. Als der Vater nach bisherigen Ermittlungen für etwa zehn Minuten ebenfalls auf das Zimmer ging, nachdem er seine Tochter gebeten hatte, auf ihn zu warten, verließ das Kind den Bereich.

Arzt begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen

Aufnahmen der Überwachungskameras zeigten den Ermittlern zufolge, wie das Mädchen die Treppe vom Hotel zur Poolanlage hinuntergeht und den Zugang zum Schwimmbecken erreicht. Der weitere Weg ist auf den Kamerabildern jedoch nicht zu sehen. Rund zehn Minuten später betraten zwei Hotelgäste den Poolbereich, um schwimmen zu gehen. Nach Angaben der Ermittler bemerkten sie einen regungslosen Körper im Wasser. Sie zogen das Kind aus dem Becken und alarmierten Hilfe. Ein Arzt, der sich unter den Hotelgästen befand, begann sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die anschließend von Rettungskräften fortgesetzt wurden. Das Mädchen starb später im Krankenhaus.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht nun die Frage, ob der Poolbereich ordnungsgemäß gesichert war. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Schwimmbecken zu diesem Zeitpunkt geschlossen, ein Bademeister nicht im Dienst. Die Poolanlage ist von der Straße aus durch eine Sichtschutzwand abgeschirmt und verfügt über eine Wassertiefe zwischen etwa 70 und 150 Zentimetern.

Die Ermittler stellten fest, dass die drei Zugangstore zum Pool nach den Vorschriften hätten verschlossen sein sollen, bei Überprüfung jedoch geöffnet waren. Unklar ist bisher, wie das Mädchen ins Wasser gelangte, ob es hineinfiel oder selbst in das Becken stieg. Über die genaue Herkunft der Familie in Österreich gab es zunächst keine Informationen. Nach italienischen Medien könnten Verantwortliche des Hotels, darunter der Betreiber oder der für den Pool zuständige Mitarbeiter, aber auch der Vater des Kindes in das Ermittlungsverfahren einbezogen werden. Die Einleitung solcher Ermittlungen dient zunächst der Aufklärung des Sachverhalts und erlaubt den Betroffenen, ihre Verteidigungsrechte wahrzunehmen.

Regierung drängt auf schärfere Sicherheitsvorschriften

Der tödliche Unfall ereignete sich nur einen Tag nach dem Tod einer elfjährigen Schülerin in einem Schwimmbad in Sestri Levante in Ligurien. Das Mädchen war dort mit den Haaren in einer Ansaugvorrichtung des Beckens hängen geblieben und später im Krankenhaus gestorben.