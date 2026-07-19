Facebook und teils Instagram down: Weltweiter Ausfall bei Meta-Diensten

Eine massive Störung legte am Sonntag Facebook und teils auch Instagram lahm.

Viele, die am Sonntagvormittag auf Facebook surfen wollten, stießen lediglich auf eine Fehlermeldung. Von 9 Uhr bis 11.30 Uhr war das Soziale Netzwerk in weiten Teilen der Welt lahmgelegt – zumindest im Browser. Die mobile App schien bei vielen Nutzern zumindest eingeschränkt zu funktionieren.

Die auf Facebook ausgegebene Fehlermeldung im Browser sorgte bei vielen Anwendern für Verunsicherung. Anstatt eines Totalausfalls der Seite sahen eingeloggte Nutzer den Hinweis: „Account Temporarily Unavailable. Your account is currently unavailable due to a site issue.“