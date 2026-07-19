Tage nach Schiffbruch gerettet: Auch Siebenjährige unter den Überlebenden

Drei Tage nach einem Schiffsunglück im Meer vor Indonesien sind fünf Überlebende von Fischern gerettet worden. Die Schiffbrüchigen, darunter ein siebenjähriges Mädchen, hätten sich auf einem selbst gebauten Behelfsfloß aus Kanistern und Korkstücken über Wasser gehalten, sagte der örtliche Rettungsleiter Muhammad Arif Anwar der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag.

Das Passagierschiff war am Mittwoch nach einem Motorschaden nahe der kleinen Insel Selayar südlich von Sulawesi gesunken. Mindestens ein Mensch kam ums Leben, zahlreiche weitere galten als vermisst.

"Nach dem Untergang rettete sich jeder mit der Ausrüstung oder den notdürftigen Schwimmhilfen, die er finden konnte", sagte Arif. Die fünf Menschen hätten Kanister und Korkstücke mit Seilen zusammengebunden und seien auf die so entstandene Plattform geklettert.

Wind trennte Schiffbrüchige

Die Gruppe war den Angaben zufolge zunächst mit weiteren Schiffbrüchigen zusammen, wurde dann aber durch heftigen Wind von ihnen getrennt. Fischer entdeckten die fünf Überlebenden am Samstagnachmittag und verständigten die Rettungskräfte.

Nach drei Tagen mit kaum Nahrung und Wasser seien die Geretteten erschöpft und geschwächt gewesen. Sie hätten sich mit einigen Packungen Instantnudeln und Keksen versorgt. Die Suche nach den übrigen Vermissten dauerte an. Daran beteiligten sich fünf größere Schiffe, ein Aufklärungsflugzeug und ein Hubschrauber.