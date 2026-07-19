„Glück im Unglück“: Tiroler Grünen-Chef Gebi Mair bei Radunfall in Spanien verletzt

Innsbruck, San Sebastian – Der Tiroler Grünen-Chef Gebi Mair hat sich am Dienstag bei einem Rennrad-Unfall verletzt. Mit seinem Mann war der begeisterte Rennradfahrer anlässlich ihres ersten Hochzeitstags in Spanien unterwegs. Die beiden wollten vom äußersten Westen Europas über den umgekehrten Jakobsweg Richtung Heimat radeln, als es in der baskischen Stadt San Sebastian zum verhängnisvollen Unfall kam.