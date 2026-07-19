Lotto-Achtfachjackpot geknackt: Mehr als 12 Millionen Euro gehen an einen Glückspilz

Am Sonntag wurde der allererste Achtfachjackpot der 40-jährigen Lotto-Geschichte geknackt. Eine Person aus der Steiermark hat die sechs Zahlen richtig getippt und gewinnt unfassbare 12.050.822,50 Euro. Damit wurde eine bislang einzigartige Jackpot-Serie geknackt.

Per Quicktipp wurden die sechs richtigen Zahlen 1, 10, 15, 21, 29 und 42 erzielt. Es war dies der sechste von sechs gespielten Tipps des Gewinners oder der Gewinnerin.

Kurz nach der Ziehung war die Website der Lotterien so überlastet, dass das Abrufen der Gewinne vorübergehend nicht möglich war.