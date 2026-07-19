Nullnummer nach 90 Minuten

WM-Finale live! Argentinien muss Verlängerung gegen Spanien in Unterzahl bestreiten

Argentiniens Enzo Fernandez flog mit Gelb-Rot vom Platz.
© IMAGO/Paul Terry

Der Fußball-WM-Titel wird in East Rutherford bei New York im Finale zwischen Spanien und Argentinien vergeben. Für die Iberer wäre es der insgesamt zweite Triumph, der erste seit 2010. Argentinien peilt den vierten Titelgewinn und die erfolgreiche Titelverteidigung an – dies gelang zuletzt Brasilien im Jahr 1962.

Spanien – Argentinien 0:0 (Verlängerung)

Tore: -

Spanien: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz (62. Pedri) - Lamine Yamal, Olmo (75. Merino), Baena (75. Williams) - Oyarzabal (62. Torres)

Argentinien: E. Martinez - Montiel (58. Molina), Romero (70. Medina), Li. Martinez (44. Otamendi), Tagliafico - De Paul (70. Simeone), Mac Allister, E. Fernandez, Gonzalez (46. Paredes) - Messi, Alvarez

Gelb-Rot: E. Fernandez (93./Kritik bzw. Foulspiel)

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