Showdown in New York
WM-Finale live! So steht es aktuell bei Spanien gegen Argentinien
Führt Messi Argentinien zum WM-Titel?
© IMAGO/RONALD WITTEK
Der Fußball-WM-Titel wird in East Rutherford bei New York im Finale zwischen Spanien und Argentinien vergeben. Für die Iberer wäre es der insgesamt zweite Triumph, der erste seit 2010. Argentinien peilt den vierten Titelgewinn und die erfolgreiche Titelverteidigung an – dies gelang zuletzt Brasilien im Jahr 1962.
Spanien – Argentinien 0:0
Tore: -
Spanien: Simón - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
Argentinien: Emiliano Martinez - Montiel, Romero, Li. Martinez, Tagliafico - De Paul, Mac Allister, Fernández, Gonzalez - Messi - J. Alvarez
Der große Final-Check
Wieder Argentinien oder doch Spanien: Wer holt sich den WM-Titel?
News-Blog zur WM
FIFA-Präsident Infantino flog während Turnier mehr als zweimal um Erde
🟢 Das WM-Datencenter
Kommentare