Showdown in New York

WM-Finale live! So steht es aktuell bei Spanien gegen Argentinien

Führt Messi Argentinien zum WM-Titel?
© IMAGO/RONALD WITTEK

Der Fußball-WM-Titel wird in East Rutherford bei New York im Finale zwischen Spanien und Argentinien vergeben. Für die Iberer wäre es der insgesamt zweite Triumph, der erste seit 2010. Argentinien peilt den vierten Titelgewinn und die erfolgreiche Titelverteidigung an – dies gelang zuletzt Brasilien im Jahr 1962.

Spanien – Argentinien 0:0

Tore: -

Spanien: Simón - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal

Argentinien: Emiliano Martinez - Montiel, Romero, Li. Martinez, Tagliafico - De Paul, Mac Allister, Fernández, Gonzalez - Messi - J. Alvarez

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