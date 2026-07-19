WM-Finale live! So steht es aktuell bei Spanien gegen Argentinien

Der Fußball-WM-Titel wird in East Rutherford bei New York im Finale zwischen Spanien und Argentinien vergeben. Für die Iberer wäre es der insgesamt zweite Triumph, der erste seit 2010. Argentinien peilt den vierten Titelgewinn und die erfolgreiche Titelverteidigung an – dies gelang zuletzt Brasilien im Jahr 1962.