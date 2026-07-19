Schlussfeier: Feuerwerk, Tanz und Stars schon vor dem WM-Finale

Schon vor dem Anpfiff haben Stars wie Post Malone, Robbie Williams und Nicole Scherzinger im Stadion in East Rutherford für Stimmung bei den Fans gesorgt. Umgeben von viel Feuerwerk und Tanz traten rund anderthalb Stunden vor dem Spiel bei der Schlussfeier zunächst unter anderem Malone und der YouTuber IShowSpeed auf.

Kurz vor Spielbeginn gab es dann einen gemeinsamen Auftritt von Williams, Scherzinger und der Sängerin Laura Pausini, zudem sang Grammy-Gewinnerin Jennifer Hudson die US-Nationalhymne. Auch der Schauspieler Tom Cruise betrat den Rasen und hielt eine kurze Ansprache. „Lasst uns - jetzt wo wir uns für ein finales Kapitel treffen - dieses Turnier feiern, das die Welt zusammengebracht hat.“

Bilder der WM-Schlussfeier open_in_full © IMAGO/Marco Bader © IMAGO/WILL OLIVER © IMAGO/CHRISTOPHER NEUNDORF © TIMOTHY A. CLARY © IMAGO/Marco Bader © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Scott Coleman © IMAGO/SARAH YENESEL © IMAGO/RONALD WITTEK © IMAGO/WILL OLIVER © IMAGO/SARAH YENESEL © IMAGO/Michael Zemanek/Shutterstock © ANGELA WEISS © JUAN MABROMATA