Spanien Weltmeister - 1:0 n.V. im Finale gegen Argentinien

Spanien hat sich zum Fußball-Weltmeister gekrönt. Die Iberer gewannen am Sonntag das Finale in East Rutherford bei New York gegen Argentinien durch ein Tor von "Joker" Ferran Torres (106.) 1:0 nach Verlängerung und holten damit zum ersten Mal seit 2010 und zum insgesamt zweiten Mal den begehrten Pokal. Den in der Verlängerung in Unterzahl agierenden Südamerikanern misslang die angepeilte Titelverteidigung, ihrem Kapitän Lionel Messi blieb ein weiterer WM-Triumph verwehrt.

Der Topstar absolvierte als erster Spieler überhaupt zum dritten Mal ein WM-Finale von Beginn an. 2014 verlor er mit der "Albiceleste" gegen Deutschland ebenfalls 0:1 nach Verlängerung, 2022 gelang ihm im Elferschießen gegen Frankreich der große Wurf. Während Argentinien weiter auf den vierten WM-Titel warten muss, ist Spanien, Österreichs Sechzehntelfinal-Bezwinger, schon seit 38 Matches aus dem Spiel heraus ungeschlagen. Beim ersten WM-Sieg des Europameisters gab es im Finale auch ein 1:0 nach Verlängerung, damals gegen die Niederlande.

Die Partie begann vor 80.663 Fans mit einer guten Chance für Spanien - Lamine Yamal kam im Sechzehner freistehend zum Ball, seinen Schuss entschärften Goalie Emiliano Martinez und Lisandro Martinez mit vereinten Kräften. Wenig später wurde auf der Gegenseite Messi von Julian Alvarez freigespielt, Spaniens weit vor dem Tor postierter Schlussmann Unai Simon konnte aber vor dem 39-Jährigen klären.

Was folgte, war Rasenschach in Reinkultur. Spanien hatte zwar deutliche Vorteile, nahm aber ebenso wie Argentinien kein echtes Risiko, daher blieben nennenswerte Offensivaktionen aus. Der nächste Torschuss ließ bis zur 39. Minute auf sich warten, als Mikel Oyarzabal aus der Distanz abzog, doch Martinez auf dem Posten war. Vier Minuten später flog ein Weitschuss von Marc Cucurella am langen Eck vorbei.

Rasanter wurde es in der Halbzeit, als Madonna von den brasilianischen Fußball-Ikonen Ronaldo und Ronaldinho in einem Buggy ins Stadion kutschiert wurde, die Muppets "Seven Nation Army" intonierten, Justin Bieber eine Ballade zum Besten gab und Shakira zum WM-Song "Dai Dai" ihre Lippen und Hüften bewegte. Ganze 27 Minuten dauerte die Pause, wenige Sekunden nach Wiederanpfiff wurde Martinez von Alex Baena geprüft.

Die Spanier nahmen nun das Heft endgültig in die Hand. Ein Aufsitzer von Dani Olmo bereitete Martinez Probleme (64.), Torres köpfelte aus guter Position genau in die Arme des argentinischen Tormanns (67.), der auch Schüsse von Pedri (77.) und Pau Cubarsi (78.) sowie einen Kopfball von Aymeric Laporte (81.) parierte. Zudem schoss Torres am kurzen Eck vorbei (87.).

Argentinien rettete sich dank Martinez, der bei einem Freistoß von Lamine Yamal abtauchte (90.+8), in die Verlängerung, allerdings mit einer Hypothek: Enzo Fernandez sah in der 93. Minute nach Foul an Cubarsi Gelb-Rot. Die erste Gelbe hatte sich der Chelsea-Profi elf Minuten zuvor wegen Schiedsrichterkritik abgeholt.

Martinez hielt Argentinien auch zu Beginn der Verlängerung bei einem Kopfball von Nico Williams im Spiel (93.). Drei Minuten später aberkannte der slowenische Schiedsrichter Slavko Vincic ein Tor von Williams wegen eines vorangegangenen Foulspiels von Mikel Merino an Nicolas Otamendi. In der 103. Minute köpfelte Merino am Fünfer daneben.