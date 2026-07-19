Tote nach russischem Angriff auf Frachtschiff bei Odessa

Die Ukraine hat Russland einen Angriff auf ein Schiff aus dem westafrikanischen Land Guinea-Bissau und die Tötung von mindestens zehn Besatzungsmitgliedern vorgeworfen. Der Getreidefrachter sei mit Marschflugkörpern in der Schwarzmeer-Region Odessa beschossen worden. Acht Besatzungsmitglieder wurden gerettet. Zwei Tote und viele Verletzte forderte ein russischer Angriff mit Lenkbomben auf die südostukrainische Stadt Saporischschja.

Zunächst war hinsichtlich des Getreidefrachters von fünf Toten und fünf Vermissten die Rede gewesen. An Bord des Schiffs waren laut Ministerpräsident Serhij Korezkyj 17 Seeleute aus Indien und Syrien sowie ein Ukrainer. Das Schiff habe sich in der Kampfzone aufgehalten, habe aber keine militärische Gefahr dargestellt. An Bord sei ein Brand ausgebrochen infolge des Beschusses. Der Frachter brannte am späten Abend noch immer. Die Ukraine verurteilte den Angriff. Es handle sich um einen Terrorakt gegen die zivile Schifffahrt und einen Verstoß gegen das internationale Recht. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

In der Schwarzmeer-Region herrscht ein von Kiew selbst so bezeichneter Seekrieg. Dort gibt es schwere Gefechte zwischen den Kriegsparteien. Russland greift den Hafen in der Region Odessa fast täglich an. Unklar war, wieso in der umkämpften Region überhaupt ein ziviles Schiff unterwegs war. Russland wirft der Ukraine vor, sich unter dem Deckmantel ziviler Schiffe Waffen und Rüstungsgüter für den Abwehrkampf im russischen Angriffskrieg liefern zu lassen.

Bei dem russischen Luftangriff auf das südostukrainische Gebiet Saporischschja kamen in der gleichnamigen Gebietshauptstadt mindestens zwei Menschen ums Leben. Mindestens 42 weitere wurden bei dem Angriff verletzt, darunter auch acht Kinder, wie der ukrainische Rettungsdienst in der Nacht auf Telegram mitteilte.

Ukrainischen Medienberichten zufolge hatte das russische Militär die Stadt mit Lenkbomben angegriffen. Dabei sei ein fünfstöckiges Wohngebäude getroffen worden. Zwei Stockwerke des Hauses wurden demnach vollständig zerstört.

Indes sind nach russischen Angaben in der Nacht auf Montag mehr als 400 "feindliche Drohnen" auf die Region der Hauptstadt Moskau zugeflogen. "Die meisten" von ihnen seien in größerer Entfernung "neutralisiert" worden, erklärte Moskau Bürgermeister Sergej Sobjanin auf der staatlichen Online-Plattform Max. Die staatliche, russische Nachrichtenagentur TASS meldete zudem, dass sechs Menschen in der Region Moskau mit Verletzungen, die durch eine Explosion herbeigeführt wurden, ins Krankenhaus eingeliefert worden seien. Drei von ihnen seien Ausländer, meldete die Agentur unter Berufung auf Krankenhausangaben. Zunächst war unklar, ob die Verletzungen mit den Drohnenangriffen in Zusammenhang standen.