Ukraine: Fünf Tote nach russischem Angriff auf Frachtschiff

Die Ukraine hat Russland einen Angriff auf ein Schiff aus dem westafrikanischen Land Guinea-Bissau und die Tötung von mindestens fünf Besatzungsmitgliedern vorgeworfen. Der Getreide-Frachter sei mit Marschflugkörpern in der Schwarzmeer-Region Odessa beschossen worden. Acht Besatzungsmitglieder wurden gerettet, fünf weitere werden vermisst. Zwei Tote und viele Verletzte forderte ein russischer Angriff mit Lenkbomben auf die südostukrainische Stadt Saporischschja.

An Bord des Frachters waren laut Ministerpräsident Serhij Korezkyj 17 Seeleute aus Indien und Syrien sowie ein Ukrainer. Das Schiff habe sich in der Kampfzone aufgehalten, habe aber keine militärische Gefahr dargestellt. An Bord sei ein Brand ausgebrochen infolge des Beschusses. Der Frachter brannte am späten Abend noch immer.

Die Ukraine verurteilt den Angriff. Es handle sich um einen Terrorakt gegen die zivile Schifffahrt und einen Verstoß gegen das internationale Recht. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

In der Schwarzmeer-Region herrscht ein von Kiew selbst so bezeichneter Seekrieg. Dort gibt es schwere Gefechte zwischen den Kriegsparteien. Russland greift den Hafen in der Region Odessa fast täglich an. Unklar war, wieso in der umkämpften Region überhaupt ein ziviles Schiff unterwegs war.

Russland wirft der Ukraine vor, sich unter dem Deckmantel ziviler Schiffe Waffen und Rüstungsgüter für den Abwehrkampf im russischen Angriffskrieg liefern zu lassen.

Bei einem Luftangriff auf das südostukrainische Gebiet Saporischschja kamen in der gleichnamigen Gebietshauptstadt mindestens zwei Menschen ums Leben. Mindestens 42 weitere wurden bei dem Angriff verletzt, darunter auch acht Kinder, wie der ukrainische Rettungsdienst in der Nacht auf Telegram mitteilte.