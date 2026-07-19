Spanien hat dank Ferran Torres die erneute Krönung von Argentiniens Superstar Lionel Messi verhindert und ist zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister. Die wichtigsten Reaktionen im Überblick:

Luis de la Fuente (Teamchef Spanien): „Ich bin sehr stolz auf diese Generation von Fußballern, die mit dieser Spielidee groß geworden und ihr immer treu geblieben sind. Die Mannschaft ist eine Familie, ein Kollektiv von großartigen Spielern. Ich bin stolz, dass ich sie auf dieser Reise begleiten durfte. Wir hätten das Spiel gerne früher gewonnen, Emiliano Martinez (Anm.: argentinischer Goalie) hat das verhindert.“

Lionel Scaloni (Teamchef Argentinien): „Ich bin traurig, aber ich weiß auch, dass wir alles gegeben haben. Spanien war heute überlegen, das müssen wir eingestehen, aber es war trotzdem ein tolles Turnier von uns. Wir müssen auch bei Niederlagen Größe zeigen und das akzeptieren. Ich danke den Spielern und den Fans. Es war ein enges Spiel, aber auch eine gerechte Niederlage.“

Ferran Torres (Spanien-Siegestorschütze): „Dieses Tor gehört den 47 Millionen Spaniern, nicht mir oder den 26 Spielern hier. Jedes Finale ist schwierig, und wenn Messi im anderen Team ist, ist man immer nervös. Aber wir haben uns immer auf uns selbst verlassen, das haben wir heute wieder gezeigt.“