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Das will niemand sehen
Gegenspieler geschlagen: Argentinien-Rüpel rastete nach dem Schlusspfiff komplett aus
Leandro Paredes ging nach dem Spiel auf Spaniens Gavi los.
© APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
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