„Fit für die Zukunft“
Straßenraum vor Neugestaltung: Stadt Innsbruck investiert eine Million Euro in der Rossau
Im Bereich des stark befahrenen Kreisverkehrs Grabenweg/Griesauweg werden Gehsteige verbreitert und ergänzt. Auch für RadfahrerInnen soll die Achse attraktiver werden.
© Rita Falk
Kreuzungsumbauten, Gehsteigverlängerungen und Innsbrucks erster „Pocket-Park“: Im Herbst wird der Straßenraum im Gewerbegebiet Rossau teilweise ein völlig neues Gesicht erhalten. Die Stadtregierung hat nun die Details dazu bekanntgegeben.
Kommentare