Doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs: 22-jähriger Raser in Kitzbühel aus dem Verkehr gezogen

Kitzbühel – In der Nacht auf Montag, gegen 1.20 Uhr, war ein 22-jähriger Österreicher mit seinem Wagen auf der Pass-Thurn-Straße (B161) im Ortsgebiet von Kitzbühel unterwegs. Auf diesem Straßenabschnitt gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Eine Streife der Polizei führte zu diesem Zeitpunkt eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Als der Wagen des 22-Jährigen die Messstelle passierte, zeigte das Lasermessgerät eine Geschwindigkeit von über 100 km/h an. Der Mann war somit doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt.