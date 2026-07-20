Doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs: 22-jähriger Raser in Kitzbühel aus dem Verkehr gezogen
Kitzbühel – In der Nacht auf Montag, gegen 1.20 Uhr, war ein 22-jähriger Österreicher mit seinem Wagen auf der Pass-Thurn-Straße (B161) im Ortsgebiet von Kitzbühel unterwegs. Auf diesem Straßenabschnitt gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.
Eine Streife der Polizei führte zu diesem Zeitpunkt eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Als der Wagen des 22-Jährigen die Messstelle passierte, zeigte das Lasermessgerät eine Geschwindigkeit von über 100 km/h an. Der Mann war somit doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt.
Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Raser kurz darauf stoppen. Sie nahmen dem Mann an Ort und Stelle den Führerschein vorläufig ab. Zudem wurde auch das Auto vorläufig beschlagnahmt und kurz darauf von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Der 22-Jährige wird angezeigt. (TT.com)