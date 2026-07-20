Auto überschlug sich mehrmals: Fahrer stürzte 150 Meter von Forststraße im Zillertal ab

Wie durch ein Wunder überlebte ein 20-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Montag einen 150-Meter-Absturz im alpinen Gelände. Der Mann kam von einem Forstweg ab, stürzte 150 Meter in die Tiefe und überschlug sich dabei mehrmals. Der Verunfallte wurde von Feuerwehr und Bergrettung aus dem Wrack geborgen.