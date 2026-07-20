Kommentar

Ein Kater, ein Salatkopf und ein Schleudersitz

Christian Jentsch

Kommentarvon Christian Jentsch

Andy Burnham ist bereits der siebte britische Premier binnen zehn Jahren. Der Sessel des Regierungschefs wurde zum Schleudersitz. Auf Burnham wartet eine Herkulesaufgabe.

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