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Kommentar
Ein Kater, ein Salatkopf und ein Schleudersitz
Kommentarvon Christian Jentsch
Andy Burnham ist bereits der siebte britische Premier binnen zehn Jahren. Der Sessel des Regierungschefs wurde zum Schleudersitz. Auf Burnham wartet eine Herkulesaufgabe.
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