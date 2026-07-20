„Man braucht langen Atem“
Tiroler Arzt und Patient entwickeln mit Spitzenforscher Medikament gegen Darmerkrankung
Patient Herbert Hanner, Forscher Markus Muttenthaler und Arzt Matthias Koller (v.l.) haben ein gemeinsames Ziel vor Augen.
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Jahrelang an einem Projekt zu arbeiten, ohne dabei zu wissen, ob es am Ende aufgeht - für viele wäre diese Vorstellung undenkbar. Der Tiroler Arzt Matthias Koller und Patient Herbert Hanner haben aber ein Ziel vor Augen. Die beiden sind auf einen therapeutischen Ansatz bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen gestoßen und wollen nun die Lebensqualität von Betroffenen verbessern.
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