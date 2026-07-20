Tiroler Arzt und Patient entwickeln mit Spitzenforscher Medikament gegen Darmerkrankung

Jahrelang an einem Projekt zu arbeiten, ohne dabei zu wissen, ob es am Ende aufgeht - für viele wäre diese Vorstellung undenkbar. Der Tiroler Arzt Matthias Koller und Patient Herbert Hanner haben aber ein Ziel vor Augen. Die beiden sind auf einen therapeutischen Ansatz bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen gestoßen und wollen nun die Lebensqualität von Betroffenen verbessern.