Gipfel-Konzert
„Musik über den Wolken“ auf Hoher Salve bringt mehr als 25.000 Euro für den guten Zweck
Definitv ein guter Platz für ein Konzert im Sonneuntergang: Die Hohe Salve ist mit ihrem 360-Grad-Ausblick ein beliebter Aussichtsgipfel im Unterland
© Florian Egger
Rund 800 BesucherInnen haben der Hohen Salve kürzlich einen abendlichen Besuch abgestattet: Die Bundesmusikkapelle Söll spielte im Sonnenuntergang ein Benefizkonzert. Die Einnahmen kommen u.a. dem Söller Familienfonds und dem Sozialsprengel Sölllandl zugute.
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