Pletzer-Chef im TT-Gespräch: „Als Gruppe geht es uns gut“

Manfred Pletzer, Chef der Pletzer-Gruppe, war lange als Interessensvertreter tätig. Er würde das auch anderen Unternehmern empfehlen. Aber nur, wenn es zeitlich begrenzt ist.

Hopfgarten – Die offizielle Presseaussendung der Pletzer-Gruppe sprach vor wenigen Tagen von einem neuen Flaggschiff, das da in Hopfgarten soeben eröffnet wurde. Wenn man solche, wohl insgesamt zu oft gebrauchte Analogien mag, dann ist Manfred Pletzer wohl der besonnene Kapitän dieses Schiffs. Er spricht bedacht, ist kein Mann der lauten Poltereien, mehr smarter Business-Mann mit dem Blick für das Ganze. Erfolgreich, zurückhaltend, ein Wirtschaftskapitän neuerer Prägung. Und als solcher hat Pletzer die vergangenen Jahre auch viel für die Interessen der Wirtschaft getan. Damit ist größtenteils Schluss. Nicht aus Groll, sondern aus Prinzip.

Nachhaltigkeit und Balance

Doch zuerst zurück zu dem neuen Schiff, das am Bergliftplatz 1 in Hopfgarten der Anker für die gesamte Gruppe sein soll. Insgesamt 16 Mio. Euro wurden in die neue Holdingzentrale samt Wohngebäude und Tiefgarage mit 140 Abstellplätzen investiert. „Damit sind sämtliche Dienstleistungen unserer Gruppe künftig unter einem Dach gebündelt und wir für das weitere Wachstum optimal aufgestellt“, sagt Manfred Pletzer und spricht nicht nur an dieser Stelle sehr oft und sehr gerne über Wachstum.

Anton Pletzer jun., KR Anton Pletzer und Manfred Pletzer freuen sich mit LH Anton Mattle, WK-Präsidentin Barbara Thaler, Bürgermeister Paul Sieberer, LA Peter Seiwald und Pfarrer Theo Mairhofer über die Eröffnung des neuen Flaggschiffs in Hopfgarten. © Platzer Media

Wobei der Unternehmer im Zug des Gesprächs auch sagt: „Wachstum ist nicht entscheidend, sondern Rentabilität.“ Dass die Gruppe ihren Hafen in der Heimatgemeinde hat, Vater Anton Pletzer sein Büro direkt im Ort weiter betreibt, ist bemerkenswert, für die Unternehmerfamilie aber auch irgendwie selbstverständlich. Auch Nachhaltigkeit und Balance sind Wörter, die Pletzer oft verwendet. Es ist sozusagen auch der Claim des Unternehmens, das in Tourismus, Immobilien und Industrie (IDM) reüssiert. „Als Gruppe geht es uns gut, weil wir breit aufgestellt sind. Es geht um eine Balance und darum, positiv zu wirtschaften und kontinuierliches Wachstum sicherzustellen.“

Während der Tourismus für die Gruppe die größte Herausforderung darstellt – man sei aber auch hier „sehr zufrieden“ –, geht das Wachstum bei den Wärmepumpen in Richtung 30 Prozent und Rekordumsätze. „Unser Ziel ist es, ein natürliches Wachstum in all unseren Segmenten zu etablieren und auch in dieses neue Headquarter hineinzuwachsen.“ Nachsatz: „Besonders wichtig ist uns der Blick auf die nächste Generation.“ Dabei will man kleingliedrig und ­flexibel agieren.

Kein Funktionär sein

Ein Beispiel dafür sei der eigene Immobiliensektor. „Wir sind hier zu 95 Prozent ausgemietet.“ Dass die Rahmenbedingungen oft nicht einfach sind, daraus macht Pletzer keinen Hehl. Der Zickzack-Kurs der österreichischen Bundesregierung bei der Förderpolitik für Wärmepumpen ist da ein Punkt, der genannt wird. Aber Pletzer, ganz Pragmatiker und früher auch in der Wirtschaftskammer aktiv, fordert auch hier „Balance“ ein. „Wir sollten schon unternehmerisches Denken in den Mittelpunkt stellen. Wir leben in einer Konsum- und Wohlstandsgesellschaft, die aber keinen Mehrwert hat, wenn wir nicht Werte schaffen, die bleiben.“

Ich wollte, da wo ich lebe, da wo ich arbeite auch etwas für die Allgemeinheit tun. Manfred Pletzer (CEO Pletzer-Gruppe)

Zehn Jahre lang war Pletzer bis 2025 Vizepräsident der Tiroler Wirtschaftskammer. Als Funktionär habe er sich in dieser Zeit nie gesehen, dies sei kein Schimpfwort, aber „ich habe eher versucht, die Sicht der Unternehmer einzubringen“. Was einen erfolgreichen Unternehmer dazu bewegt hat? „Ich habe das Engagement von meinem Vater gelernt, der sich in TVB und Gemeinde engagiert hat. Ich wollte da, wo ich lebe, wo ich arbeite und wirtschafte, auch meinen Teil für die Allgemeinheit beitragen.“