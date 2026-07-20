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Formel-1-Kommentar
Das Schlimmste für Russel war nicht einmal das bittere Aus in Belgien
Mit einem Sprung über die Bande verabschiedete sich George Russell früh aus dem Belgien-Grand-Prix.
© APA/AFP/JOHN THYS
Von Daniel Suckert
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