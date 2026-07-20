Internationaler Medienpreis für TT-Journalist Floo Weißmann

Der Leiter des Außenpolitik-Ressorts der Tiroler Tageszeitung wurde mit dem Markwell Media Award 2026 ausgezeichnet. Zu den früheren Preisträgern zählen Bob Woodward und Ezra Klein.

Innsbruck, Newcastle – Floo Weißmann, Leiter des Außenpolitik-Ressorts der Tiroler Tageszeitung, hat den Markwell Media Award 2026 der International Society of Political Psychology (ISPP) erhalten. Die Auszeichnung wird an Medienschaffende oder Organisationen vergeben, deren Arbeit sich in besonderer Weise mit der Verbindung von Politik und Psychologie beschäftigt und nach Ansicht der Jury die Ziele und den Geist der ISPP widerspiegelt.

„Aufschlussreiche Analysen und Interviews“

Die Jury würdigte, dass Weißmann „häufig Aspekte der Psychologie und Politikwissenschaft in seine aufschlussreichen Analysen und Interviews mit Forschern und Politikern einfließen lässt“. Ausgezeichnet wurde eine Reihe von Artikeln, die zwischen 2014 und 2022 in der Tiroler Tageszeitung und auf tt.com erschienen sind. Darunter befinden sich Beiträge über die ideologische Neigung des Menschen und über autoritäre Narzissten in der Spitzenpolitik.

„Ich fühle mich sehr geehrt, sehr dankbar und sehr motiviert, weiterhin kritisch hinter die Kulissen der Politik zu schauen und die Faktoren zu untersuchen, die politische Prozesse beeinflussen“, sagte der Ausgezeichnete.

Namhafte Preisträger

Zu den früheren Preisträgern des Markwell Media Awards gehören der Watergate-Aufdecker und Pulitzerpreis-Träger Bob Woodward, der Kolumnist der New York Times Ezra Klein sowie das Digitalteam der Süddeutschen Zeitung.