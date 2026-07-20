Frauenpower aus dem Herzen der Alpen

Das neu formierte Tirol Women Cycling Team startet stark in die erste Saison mit vielen heimischen Talenten und internationalen Neuzugängen.

Der Frauenradsport boomt weltweit – und Tirol setzt ein kräftiges Ausrufezeichen hinter diese Entwicklung. Mit der Gründung des Tirol Women Cycling Teams entsteht eine neue Plattform für Athletinnen, die sportliche Höchstleistungen auf nationaler und internationaler Ebene anstreben.

Wurzeln und Stärke

Mit Jahresende 2025 verständigten sich die verantwortlichen Personen, allen voran Alexander Kreidl vom Union Raiffeisen Radteam Tirol und Gerhard Kapeller vom Tirol KTM Cycling Team, den Radsport in Österreich auf die nächste Stufe zu heben. Aufbauend auf der bisherigen Arbeit des Radteams Tirol entstand das Tirol Women Cycling Team – das aktuell einzige in Österreich agierende Continental-Team der Frauen.

„MIt dem Damenteam setzen wir ein starkes Zeichen im Radsport.“ Gerhard Kapeller, Team-Manager

„Wir verstehen uns als Brücke zwischen regionalem Talent und internationalem Renngeschehen. Unser Ziel ist es, heimischen Fahrerinnen und ambitionierten internationalen Athletinnen ein Umfeld zu bieten, in dem Professionalität und Teamgeist an erster Stelle stehen. Wir fördern gezielt junge Radsporttalente mit dem Ziel, ihren Einsatz und ihr Engagement in Erfolge umzumünzen. Das ist unsere Mission“, erklärt Obmann Alexander Kreidl. Team-Manager Gerhard Kapeller ist ebenfalls überzeugt, diesen Schritt zum richtigen Zeitpunkt gesetzt zu haben.

Zwei starke Partner

„Die Erfahrungen des Raiffeisen Radteams Tirol und des Tirol KTM Cycling Teams bilden die Vorlage durch die Professionalität und Erfahrung. Das neue Leuchtturmprojekt mit Continental-Status ist ein weiteres starkes Zeichen im internationalen Radsport, das von Tirol ausgeht“, betont Team-Manager Gerhard Kapeller.

„Wir wollen den Athletinnen ein professionelles Umfeld bieten.“ Alexander Kreidl, Obmann

Das Tirol Women Cycling Team ist bereit, die Straßen zu erobern. Bereits im ersten Jahr seines Bestehens konnte das Team beachtliche Erfolge verbuchen. Mit zahlreichen Podestplätzen sowie den Siegen von Tabea Huys (AT) beim Kirschblütenrennen und Belinda Holzer (AT) bei den Erlauftaler Radsporttagen verlief der Einstieg in die Continental-Ära erfolgreicher als erwartet. Staatsmeistertitel für Tabea Huys und Liv Wenzel (LUX) sowie die ersten UCI Punkte für das Tirol Women Cycling Team in der Slowakei durch Tabea folgten.

„So kann es weiter gehen! Die nächsten Ziele liegen auf den nationalen Meisterschaften und den ausstehenden Rennen, freut sich Obmann Alexander Kreidl und blickt optimistisch voraus.