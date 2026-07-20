Nostalgie treibt die Nachfrage: Die Diddl-Maus feiert ihr Comeback im Handel

Die Diddl-Maus ist zurück: Begleitet wird das Comeback von einer Nostalgiewelle um Produkte der 1990er- und frühen 2000er Jahre. Wie eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens YouGov im Auftrag der Online-Plattform „Kleinanzeigen“ ergab, sind die Preise für Diddl-Sammelblöcke im Vergleich zu 2021 um 357 Prozent gestiegen. Den Angaben zufolge haben die Suchanfragen um mehr als 70 Prozent zugenommen.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Auch Produkte wie Digitalkameras und das ab Ende der 1990er Jahre bekanntgewordene Elektronikspielzeug „Tamagotchi“ erfreuen sich demnach wieder großer Beliebtheit. Wie die Warimex-Unternehmensgruppe mitteilte, werden Diddl-Produkte ab heute zurück in den Handel kommen.