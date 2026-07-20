Tödlicher Unfall auf Baustelle: 45-Jähriger stirbt bei Arbeiten an Semmering-Basistunnel

Ein schwerer Arbeitsunfall auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen hat am Montag ein Todesopfer und einen Schwerverletzten gefordert. Ein 45-jähriger Arbeiter kam ums Leben, sein 54-jähriger Kollege wurde ins Krankenhaus geflogen. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Neunkirchen – Bei einem Arbeitsunfall auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels im Bezirk Neunkirchen ist am Montag ein 45-jähriger Kroate gestorben. Ein 54-Jähriger wurde schwer verletzt. Der österreichische Staatsbürger wurde ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage. Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 11 Uhr alarmiert. Der Unfallhergang war Gegenstand von Erhebungen. Über den Vorfall hatten zuerst die NÖN online berichtet.