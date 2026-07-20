Neue Medienförderungen
Die Zeitung in jedes Tal: So will die Koalition Qualitätsmedien absichern
Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) präsentierte gemeinsam mit der NEOS-Abgeordneten Henrike Brandstötter und ÖVP-Klubchef Ernst Gödl das Medienpaket.
© ROLAND SCHLAGER
Medienminister Babler legt ein mit ÖVP und NEOS abgestimmtes Paket mit Vertriebs- und Transformationsförderung vor. Ein eigener Fördercall soll Projekte mit jungem Zielpublikum erreichen. Eine große Reform soll Mitte nächsten Jahres vorliegen.
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