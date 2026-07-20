Andrew Burnham ist neuer britischer Premierminister

London – Andrew Burnham ist neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs. König Charles III. beauftragte den Chef der sozialdemokratischen Labour Party am Montag mit der Regierungsbildung. Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester folgt seinem Parteikollegen Keir Starmer, der unter großem Druck im Juni seinen Rücktritt angekündigt hatte. Burnham steht vor nicht minder großen Herausforderungen als Starmer.

Der wegen seiner Beliebtheit in Manchester als "König des Nordens" bezeichnete Burnham ist seit Wochen der Hoffnungsträger für Labour, das Land doch noch aus der Krise führen zu können. Unter Starmer hatte die Partei im Sommer 2024 einen überzeugenden Wahlsieg errungen, die komfortable Mehrheit im Parlament aber wegen interner Streitigkeiten nie wirklich nutzen können. Seit Monaten liegt die rechtspopulistische Partei Reform UK in Umfragen teils deutlich vorn.

Andrew Burnham mit seiner Ehefrau Marie-France van Heel vor der Downing Street 10. © APA/AFP/HENRY NICHOLLS