Der Mitbewohner ist Weltmeister: Deutsche „Heulsuse“ feiert mit Spanien-Star Olmo

Die Tränen liefen über die Wangen, die Augen rot vom Weinen – vor Glück. Völlig ergriffen und sichtlich emotional mitgenommen hat die deutsche Influencerin Laura Schmitt den größten Triumph ihres Freundes Dani Olmo live im Stadion von East Rutherford miterlebt. Ihr Post bei Instagram kommentierte die 27-Jährige selbst mit: „Heulsuse.“

Tanzend, feiernd, weinend. „Und auf einmal ist mein Mitbewohner Weltmeister?????“, schrieb sie dazu unter anderem – den Beinamen „Mitbewohner“ verwendet sie öfter für ihren Freund, der durch das 1:0 im Endspiel gegen Argentinien nun auch Weltmeister ist. Vor zwei Jahren hatte der 28 Jahre alte Olmo, einst in der deutschen Bundesliga bei RB Leipzig, mit Spanien schon den EM-Titel gewonnen.