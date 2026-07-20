Kollision beim Abbiegen: Lkw und Auto prallten auf Fernpassstraße aufeinander

Heiterwang – In der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr war ein 49-jähriger Italiener mit seinem Lkw auf der Fernpassstraße (B179) im Gemeindegebiet von Heiterwang in Richtung Innsbruck unterwegs. Auf Höhe des Straßenkilometers 28,7 beabsichtigte der Lkw-Lenker, nach links von der Bundesstraße abzubiegen.

Zur selben Zeit befand sich ein 42-jähriger deutscher Autofahrer mit seinem Pkw hinter dem Sattelzug. Er fuhr ebenfalls in Richtung Süden und wollte an derselben Stelle ebenfalls nach links abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge.