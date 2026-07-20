Schweizer Energieunternehmen übernimmt BP-Tankstellen in Österreich

Das Schweizer Energieunternehmen Volenergy übernimmt das österreichische Tankstellen- und Ladesäulennetz des britischen Energiekonzerns BP. Die Vereinbarung umfasst 250 BP-Tankstellen in Österreich, wie der britische Konzern am Montag mitteilte. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die Marke BP soll von Volenergy hierzulande weitergeführt werden.

Von den 250 BP-Tankstellenstandorten in Österreich sind rund 115 im Eigentum des Unternehmens und werden im Franchise-Modell betrieben. BP ist Eigentümer der Tankstellen und Franchise-Nehmer tragen die operative Verantwortung im Tagesgeschäft. Die übrigen Standorte werden laut BP nach anderen Modellen betrieben, darunter eigentümergeführte Standorte oder unbemannte unternehmenseigene Standorte.

Die Tankstellenstandorte in Österreich sollen nach Abschluss der Transaktion, die bis Ende 2026 erwartet wird, im Rahmen einer Markenlizenzvereinbarung von Volenergy weiterhin unter der Marke „bp“ betrieben werden, hieß es in einer Aussendung. BP gehört neben OMV, Eni, Shell und Doppler zu den größten Tankstellenbetreibern in Österreich.