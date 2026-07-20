Hauptsache viel: Wie die FIFA ihre WM im Größenwahn versenkte

Jennifer Hudson sang, Tom Cruise sprach, Madonna ließ Ronaldo grinsen – und die FIFA verwertete noch den letzten Rest Aufmerksamkeit. Beim Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft der Herren wurde schmerzhaft sichtbar, worum es in den letzten fünf Wochen ging: möglichst viel Spektakel und möglichst große Einnahmen. Nur der Fußball störte bisweilen. Eine Abrechnung.