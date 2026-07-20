Nach Festnahme in den USA: Tate-Brüder erscheinen laut Anwalt noch heute vor Gericht

Andrew und Tristan Tate werden unter anderem Vergewaltigung und Menschenhandel vorgeworfen. Ihr Rechtsvertreter stellt seine beiden Mandanten als Opfer eines angeblichen politischen Komplotts dar.

Die von der britischen Staatsanwaltschaft gesuchten Brüder Andrew Tate (39) und Tristan Tate (38) sollen noch heute in Miami vor Gericht erscheinen. Das teilte der Anwalt der beiden, Joseph McBride, per Kurznachrichtendienst X mit.

Die für ihre frauenverachtenden Äußerungen bekannten Influencer wurden am Wochenende auf Antrag der britischen Anklagebehörde Crown Prosecution Service in den USA festgenommen. Den beiden werden verschiedene Sexualdelikte vorgeworfen, unter anderem Vergewaltigung und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Ihrem Anwalt zufolge sind sie unschuldig.

Anwalt bezeichnet Brüder als „politische Gefangene“

McBride stellte die beiden als Opfer eines angeblichen politischen Komplotts dar, dessen nächstes Opfer US-Präsident Donald Trump sein werde, wie er prophezeite. Die Brüder seien in Einzelhaft genommen worden und müssten orangefarbene Häftlingskleidung tragen, klagte er. Seinen ausführlichen X-Beitrag bebilderte er mit einem KI-generierten Bild, das die Brüder gemeinsam in einer Zelle sitzend zeigt. An der Wand ist zu lesen „Political Prisoners“.