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Ursache noch unklar
Straßenbahn in Innsbruck entgleist, Einschränkungen bei Öffis
Die Tram muss in die Gleise zurückgehoben werden. Man rechnet mit Einschränkungen für ein bis zwei Stunden.
© Maximilian Moschen
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