Zweite Meldung binnen weniger Tage: Bär nahe Alm im Tiroler Oberland gesichtet

Im Gemeindegebiet von Pfunds wurde am Wochenende ein Bär gesichtet. Laut Informationen des Landes gibt es keine Hinweise auf eine gezielte Annäherung des Tieres an Menschen oder den Siedlungsraum.

Pfunds – Im Oberland verdichten sich die Hinweise, dass ein Bär dort seine Runden dreht. Wie das Land Tirol am Montag in einer Aussendung berichtet, wurde offenbar am vergangenen Samstag im Gemeindegebiet von Pfunds in der Nähe einer Alm ein Bär gesichtet.

Weitere Hinweise gab es jedoch nicht: „In enger Zusammenarbeit mit dem Tiroler Jägerverband wurde im entsprechenden Gebiet gestern, Sonntag, eine Nachschau gehalten. Dabei konnten derzeit keine weiteren Hinweise auf die Anwesenheit eines Bären festgestellt werden“, hieß es. Bereits rund eine Woche zuvor, am 10. Juli, war – ebenfalls in einem Almgebiet in Pfunds – ein Bär durch ein Spektiv aufgenommen worden.

Keine Hinweise auf Annäherung an Menschen

„Alle einlangenden Meldungen und Nachweise wurden und werden überprüft und haben bislang keine Hinweise darauf ergeben, dass sich ein Bär Menschen oder dem Siedlungsraum gezielt nähert“, teilten die Verantwortlichen des Landes mit. Um die Situation vor Ort bestmöglich beurteilen zu können, seien die Monitoringmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Tiroler Jägerverband bereits weiter intensiviert worden – etwa durch zusätzliche Wildkameras zum Monitoring im ausgewählten Gebiet und die Suche nach genetischem Probenmaterial. (TT.com)