„Paddington in Peru“ eröffnet am Dienstagabend Sommerkino im Salvenaland

Ein Film für die ganze Familie: Mit „Paddington in Peru“ wird am Dienstagabend das Open-Air-Kino in Hopfgarten eröffnet. Am 4. August steht die nächste Vorführung am Programm.

Hopfgarten i.B. – Am Dienstagabend startet nach mehrjähriger Pause das Sommerkino im Salvena­land wieder. Zum ersten Termin wird ein Reise-Abenteuer für die ganze Familie gezeigt: „Paddington in Peru“. Darin besucht der beliebte englische Bär mit seiner menschlichen Familie Peru, ein Geheimnis führt sie in den Regenwald und in die peruanischen Berge.

Unter Tags gibt‘s im Salvenaland genug Platz für Aktivitäten im und außerhalb des Wassers, abends gibt es heuer wieder Open-Air-Kino. © Magdalena Laiminger

Ab 20 Uhr sorgt das Team des Restaurants La Rana im Salvenaland mit Snacks und Getränken für den passenden Rahmen, sobald es dunkel wird, heißt es „Film ab“. Der Eintritt ist frei. Vor Ort gibt es ausreichend Sitzgelegenheiten, bei Schlechtwetter wird die Vorführung in die Kegelbahn im Salvenaland verlegt. (TT)