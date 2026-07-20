„Blauliachd-Party“ in Bayern
Auch Messer im Spiel: Zwei Mitglieder der Landjugend Uderns nach Party im Spital
Die „Blauliachd-Party“ verursachte am Ende selbst einiges an Blaulicht: Ca. 60 Polizeieinsatzkräfte waren bei dem Fest im Einsatz.
© IMAGO/Wolfgang Maria Weber
Bei einer Party im bayrischen Egling kam es unter Alkoholeinfluss zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. Unter den Verletzten sind auch zwei Tiroler, die mit der Landjugend Uderns vor Ort waren. Beide mussten operiert werden.