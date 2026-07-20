Maskierter Dieb auf nächtlichem Beutezug durch Langkampfen

Eine maskierte Person dürfte vergangene Woche in einem Ortsteil von Langkampfen mitten in der Nacht mehrere Diebstähle begangen haben. Wie die Polizei berichtet, stahl der oder die Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch gegen 4.20 Uhr aus einem am Schmidweg in Niederbreitenbach geparkten Auto ein Mobiltelefon. Etwa zur gleichen Zeit dürften am Eggerweg und „am Waldrand“ vier ähnliche Diebstähle aus unversperrten Fahrzeugen begangen worden sein, hieß es. Dabei wurden mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Die Erhebungen laufen.