Maskierter Dieb auf nächtlichem Beutezug durch Langkampfen
Unversperrte Autos waren das Ziel eines Diebes im Ortsteil Niederbreitenbach. Ein Mobiltelefon und Bargeld wurden gestohlen.
Eine maskierte Person dürfte vergangene Woche in einem Ortsteil von Langkampfen mitten in der Nacht mehrere Diebstähle begangen haben. Wie die Polizei berichtet, stahl der oder die Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch gegen 4.20 Uhr aus einem am Schmidweg in Niederbreitenbach geparkten Auto ein Mobiltelefon. Etwa zur gleichen Zeit dürften am Eggerweg und „am Waldrand“ vier ähnliche Diebstähle aus unversperrten Fahrzeugen begangen worden sein, hieß es. Dabei wurden mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Die Erhebungen laufen.
Hinweise erbeten
Die Polizei bittet, sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Wörgl (Tel. 059133/7221) oder jede andere Polizeidienststelle zu richten. „Konkret mögen sich Personen melden, welche am 16.07.2026 in der Zeit zwischen 2.00 Uhr und 5.00 Uhr im Ortsgebiet von 6336 Niederbreitenbach Wahrnehmung hinsichtlich einer maskierten Person machen konnten“, hieß es in einer Aussendung. Zudem sollten sich mögliche weitere Diebstahlopfer melden, die bislang keine Anzeige erstattet haben. (TT.coom)