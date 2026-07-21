Nordkorea und Russland bekräftigen ihr Bündnis

Nordkorea und Russland haben bei einem Treffen ihrer Außenminister in Moskau ihre enge Partnerschaft bekräftigt. Nordkoreas Außenministerin Choe Son Hui und ihr russischer Amtskollege Sergej Lawrow hätten sich am Montag zu ihrem dritten strategischen Dialog getroffen, meldete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Im Mittelpunkt der Gespräche habe die Umsetzung des 2024 unterzeichneten Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft gestanden.

Dem Bericht zufolge sagte Russland Nordkorea volle Unterstützung bei Maßnahmen gegen "feindselige Akte" zu, die dessen souveräne Rechte und Sicherheitsinteressen bedrohten. Nordkorea habe seine "uneingeschränkte Unterstützung" für die russische Politik bekundet, die darauf abziele, die "Wurzel des Konflikts in der Ukraine" zu beseitigen und die Souveränität und territoriale Integrität Russlands zu verteidigen. Russland bezeichnet seine Invasion der Ukraine im Jahr 2022 als Reaktion auf die NATO-Erweiterung, was Kiew und seine Verbündeten als Vorwand für einen unprovozierten Krieg zurückweisen.

Die Beziehungen zwischen Moskau und Pjöngjang umfasst auch eine militärische Zusammenarbeit. Nordkoreanische Truppen hatten Russland bei der Abwehr eines größeren ukrainischen Vorstoßes in die westrussische Region Kursk geholfen, der 2024 begann. Im Rahmen des Verteidigungspakts der beiden Länder schickte Nordkorea schätzungsweise 14.000 Soldaten. Choe traf sich dem Kreml zufolge bereits am Sonntag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und überbrachte Grüße des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un. Beobachter werten den Besuch Choes als mögliches Zeichen für eine weitere Russland-Reise Kims, der zuletzt 2023 für einen Gipfel mit Putin dorthin gereist war.