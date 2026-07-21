Fähre sank vor Guyana: 41 Tote und Dutzende Vermisste

Nach einem Bootsunglück vor der Küste des südamerikanischen Landes Guyana sind bisher 41 Menschen tot geborgen worden. Wie Ministerpräsident Mark Phillips am Dienstag mitteilte, wurden bisher 77 Überlebende gerettet. Die Suche nach geschätzt rund 60 Vermissten mit Booten, Flugzeugen und Tauchern vor der Atlantikküste dauert an. Insgesamt waren rund 180 Menschen an Bord gewesen.

Die alte Fähre war in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) im Atlantik auf dem Weg zwischen der Hauptstadt Georgetown und der abgelegenen Gemeinde Port Kaituma verunglückt. Das kleine Dorf liegt an einem Flusskanal im Inland Guyanas in der ölreichen Region Essequibo nahe der Grenze zu Venezuela.

Die Unglücksursache ist bisher unbekannt. Der Kapitän, der lebend gerettet wurde, ist laut Behörden positiv auf Cannabis getestet worden. "Ich versichere der Nation, dass es eine umfassende, gründliche und unabhängige Untersuchung dieser Tragödie geben wird", sagte Präsident Irfaan Ali in einer Fernsehansprache.