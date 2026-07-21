Wilde Verfolgungsjagd in Reith bei Kitzbühel: Alko-Raser rammte Lkw und flüchtete nach Hause

Ein 56-jähriger Autofahrer hat sich am Montagnachmittag in Kitzbühel eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nachdem Zeugen den stark alkoholisierten Mann gemeldet hatten, flüchtete dieser mit hohem Tempo und rammte auf seiner Flucht einen Lkw. Die Beamten konnten den betrunkenen Lenker an seiner Wohnadresse stellen.

Reith bei Kitzbühel – Montagnachmittag gegen 13 Uhr wurde die Polizei Kitzbühel von der Landesleitzentrale zu einem Einsatz im Gemeindegebiet von Reith gerufen. Passanten hatten zuvor beobachtet, wie ein offensichtlich stark alkoholisierter Mann in seinen Wagen gestiegen und von einem Parkplatz auf die Kitzbühler Straße gefahren war.

Als der verdächtige Lenker, ein 56-jähriger Niederländer, die sich annähernde Polizeistreife bemerkte, gab er sofort Gas. Mit hoher Geschwindigkeit flüchtete er mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Kitzbühel. Auf seiner Flucht bog er in den Gemeindeweg „Gieringweg“ ein. Dabei touchierte er laut Beamten mit der Fahrzeugseite einen dort abgestellten Lkw. Trotz des Zusammenstoßes setzte der Raser seine Flucht fort.

Bei Wohnadresse ausfindig gemacht

Aufgrund des Gegenverkehrs verloren die Polizisten kurz darauf den direkten Sichtkontakt zu dem davonrasenden Auto. Nach einer Kennzeichenabfrage konnte das Fahrzeug und sein Lenker an der Wohnadresse des Mannes festgestellt werden. Dort trafen die Polizisten auf das beschädigte Fluchtfahrzeug und den mutmaßlichen Lenker. Ein beim 56-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief positiv.