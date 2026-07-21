Schwer am Kopf verletzt: E-Scooter-Fahrer verunglückte in Thaur

Thaur – Ein Sturz mit einem E-Scooter hat am Montagabend im Gemeindegebiet von Thaur zu einem Rettungseinsatz geführt. Ein 27-jähriger, in Innsbruck wohnhafter Italiener, war gegen 19.30 Uhr mit einem E-Scooter unterwegs. Er fuhr auf dem Radweg, der in Thaur entlang der Tiroler Straße (B171) verläuft, in Fahrtrichtung Westen.