Ins Krankenhaus gebracht
Schwer am Kopf verletzt: E-Scooter-Fahrer verunglückte in Thaur
Thaur – Ein Sturz mit einem E-Scooter hat am Montagabend im Gemeindegebiet von Thaur zu einem Rettungseinsatz geführt. Ein 27-jähriger, in Innsbruck wohnhafter Italiener, war gegen 19.30 Uhr mit einem E-Scooter unterwegs. Er fuhr auf dem Radweg, der in Thaur entlang der Tiroler Straße (B171) verläuft, in Fahrtrichtung Westen.
Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Mann plötzlich die Kontrolle über den E-Scooter und stürzte. Dabei zog sich der 27-Jährige laut Polizei schwere Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. (TT.com)