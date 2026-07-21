Schnapszahl wurde gefeiert
Japan trifft Tirol: Goldene Krönung einer 55-jährigen Freundschaft
Gratulanten: Tourismusdirektor Martin Ebster, Bürgermeister Helmut Mall Mikio Katagiri (Präsident Nozawa Onsen Ski Resorts), Satoko Toku, Yuta Uen und TVB-Obmann Josef Chodakowsky beim Festakt anlässlich des 55-jährigen Bestehens der Partnerschaft zwischen St. Anton am Arlberg und Nozawa Onsen.
© St. Anton am Arlberg
Mit einer 45-köpfigen Delegation aus Nozawa Onsen feierte St. Anton 55. Jahre Gemeindepartnerschaft. Dabei gab es eine ganz besondere Überraschung.
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