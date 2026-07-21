Kürzung mit Effekt
Nach Reform der Sozialhilfe: Mehr Geflüchtete in Tirol nehmen Jobs an
Seit 1. Jänner 2026 haben subsidiär Schutzberechtigte in Tirol keinen Anspruch mehr auf Mindestsicherung, sie können bloß noch die deutlich geringeren Leistungen der Grundversorgung beziehen.
© Liebl
Die erste Bilanz nach dem Aus der Mindestsicherung zeigt: Es gibt weniger Härtefälle als befürchtet, dafür arbeiten mehr Geflüchtete. Mit 1. Juli lief jetzt auch die Übergangsfrist für Schutzberechtigte aus.
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