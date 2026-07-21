Schmerzhaftes Debüt

Wacker-Goalie Kirchmayr musste Rettungstat im Tivoli teuer bezahlen

Goalie Juri Kirchmayr hielt bei seiner Wacker-Premiere bis zur Auswechslung die Null fest – das Stadtderby könnte er aber verpassen.
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Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

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