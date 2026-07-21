Anrainer fühlen sich übergangen: Bauprojekt trotz Dutzender Einwände beschlossen

Der Innsbrucker Gemeinderat hat Ende Juni den Weg für einen umstrittenen Büroturm in der Salurner Straße freigemacht. Trotz mehr als 50 kritischer Stellungnahmen von BürgerInnen und Bedenken des Bundesdenkmalamts wurde der Bebauungsplan unverändert beschlossen. Nun erheben AnrainerInnen schwere Vorwürfe gegen die Stadt.