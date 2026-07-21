Bauprojekt in Innsbruck

Anrainer fühlen sich übergangen: Bauprojekt trotz Dutzender Einwände beschlossen

Auf einer dreieckigen Parzelle mit 220 Quadratmetern soll statt den einstöckigen Geschäftslokalen ein sechsstöckiges Bürogebäude entstehen.
© Rita Falk
Hannah Purner

Von Hannah Purner

Der Innsbrucker Gemeinderat hat Ende Juni den Weg für einen umstrittenen Büroturm in der Salurner Straße freigemacht. Trotz mehr als 50 kritischer Stellungnahmen von BürgerInnen und Bedenken des Bundesdenkmalamts wurde der Bebauungsplan unverändert beschlossen. Nun erheben AnrainerInnen schwere Vorwürfe gegen die Stadt.

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