Bauprojekt in Innsbruck
Anrainer fühlen sich übergangen: Büroturm trotz Dutzender Einwände beschlossen
Auf einer dreieckigen Parzelle mit 220 Quadratmetern soll statt den einstöckigen Geschäftslokalen ein sechsstöckiges Bürogebäude entstehen.
© Rita Falk
Der Innsbrucker Gemeinderat hat Ende Juni den Weg für einen umstrittenen Büroturm in der Salurner Straße freigemacht. Trotz mehr als 50 kritischer Stellungnahmen von BürgerInnen und Bedenken des Bundesdenkmalamts wurde der Bebauungsplan unverändert beschlossen. Nun erheben AnrainerInnen schwere Vorwürfe gegen die Stadt.
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