ÖSV-Talent erlitt zweimal Herzstillstand: „Die Ärzte dachten, ich würde es nicht schaffen“

Am Sonntag feiert Katharina Engelhardt ihren 19. Geburtstag. Und der wird ein ganz besonderer. Denn das Leben der jungen Frau hing am seidenen Faden.

Die ÖSV-Langläuferin brach im Training zusammen, musste reanimiert und ins Krankenhaus in Linz eingeliefert werden. Erst später erfuhr sie, dass sie zweimal einen Herzstillstand erlitten hatte und vier Tage im Koma lag.

„Selbst die sehr guten Ärzte in Linz dachten, ich würde es nicht schaffen“, schrieb die 18-Jährige in einem Posting auf Instagram, in dem sie ihre bewegende Geschichte teilt. „Aber sie haben falsch gedacht, weil ich es geschafft habe.“

Auslöser für den Herzstillstand sei eine Herzmuskelentzündung infolge einer Infektion gewesen. Darum richtete die Steirerin auch einen Appell an alle (Hobby-)Sportler: „Passt immer nach einer Infektion auf euch auf!“

Leistungssport sei für sie nicht mehr möglich. Englhardt wurde ein Defibrillator eingesetzt, um einen weiteren Herzstillstand zu vermeiden. Sie bedankte sich noch bei allen, die für sie beteten: „Ohne Gottes Hilfe hätte ich diesen Weg nicht wieder geschafft. Er ist ein Gott der Wunder tut! Auch heute noch.“ (TT.com)