Wie man mit der richtigen Ernährung die sportliche Leistung verbessern kann

Eine lange Wanderung, ein Lauf-Wettbewerb oder eine anspruchsvolle Mountainbike-Tour stehen bevor? Genauso wichtig wie das richtige Training ist das Essverhalten. Wer sich vor, während und nach dem Sport richtig ernährt, erzielt höhere Leistung, mehr Wohlbefinden und bessere Regeneration. Die Tiroler Ernährungsexpertin Angelika Kirchmaier gibt Tipps und Anleitungen für die perfekte Vorbereitung und den Sporttag. [Diese Folge ist bereits 2023 erschienen, aber immer noch aktuell]