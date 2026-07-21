Wie man mit der richtigen Ernährung die sportliche Leistung verbessern kann
Eine lange Wanderung, ein Lauf-Wettbewerb oder eine anspruchsvolle Mountainbike-Tour stehen bevor? Genauso wichtig wie das richtige Training ist das Essverhalten. Wer sich vor, während und nach dem Sport richtig ernährt, erzielt höhere Leistung, mehr Wohlbefinden und bessere Regeneration. Die Tiroler Ernährungsexpertin Angelika Kirchmaier gibt Tipps und Anleitungen für die perfekte Vorbereitung und den Sporttag. [Diese Folge ist bereits 2023 erschienen, aber immer noch aktuell]
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📖 Zum Buch: Angelika Kirchmaier, Heinz Bédé-Kraut, Corinna Welser, Ronald Newerkla: Ernährung und Sport – Die häufigsten Fragen von Experten beantwortet; 216 Seiten, 52 farb. Abb., 14,5 x 21 cm, Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2023, ISBN 978-3-7022-4111-7, € 22,-, auch als E-book erhältlich: ISBN 978-3-7022-4117-9, € 24 .-
👤 Zur Person: Angelika Kirchmaier ist MSc. klinische Ernährungsmedizinerin, Gesundheitswissenschafterin, Master für Sport mit Schwerpunkt Ernährung, Diaetologin, ausgebildete Köchin, Touristikkauffrau und Autorin zahlreicher Bestseller zur gesunden Ernährung. Sie betreibt in Hopfgarten eine ernährungstherapeutische Praxis.
💻 Zur Website: www.angelika-kirchmaier.at
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