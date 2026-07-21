Godfrey Baluku startet als neuer Vikar im Seelsorgeraum Lienzer Sonnseite

Im Seelsorgeraum Sonnseite kommt es ab 1. September zu personellen Änderungen. Ein Geistlicher aus Uganda wird den Großteil der priesterlichen Aufgaben übernehmen.

Lienz – Der Seelsorgeraum Sonnseite umfasst die Region von Iselsberg-Stronach über Nikolsdorf, Dölsach, Nußdorf-Debant und Lienz. Ab Herbst kommt es zu personellen Veränderungen bei den hauptamtlichen Mitarbeitern, gibt Dekan Franz Troyer bekannt. Mit 1. September startet Godfrey Baluku als Vikar im Seelsorgeraum Sonnseite. Godfrey Baluku stammt aus Uganda. Er wird den Großteil der priesterlichen Tätigkeiten übernehmen.

Pfarrer Bruno Decristoforo geht in den Ruhestand. Dankenswerterweise bleibt er als mithelfender Priester im Seelsorgeraum tätig. Thomas Happacher bleibt weiterhin Leiter im Seelsorgeraum und wird in dieser Aufgabe für ein gutes Miteinander und die Gesamtorganisation sorgen. Er übt auch weiterhin die Funktion als Pfarrkurator in der Pfarre Debant aus.

Josef Mair, ehemals Pfarrer im Villgraten, bleibt dem Seelsorgerraum Sonnseite erhalten. © Catharina Oblasser