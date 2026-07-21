„War immer klar“
Bürgermeister stellt klar: Tierärztlicher Notdienst in Innsbruck auch weiter gesichert
Für die Bezirke Innsbruck-Stadt und -Land gibt es auch unter der Woche einen – freiwilligen – nächtlichen Tierarzt-Notdienst für Kleintiere. Die finanzielle Unterstützung durch die Stadt Innsbruck läuft weiter.
© Rita Falk
Die Stadt Innsbruck wird den werktäglichen tierärztlichen Notdienst in Innsbruck auch weiterhin finanziell unterstützen – und das ist laut Bürgermeister Johannes Anzengruber auch nie in Frage gestanden. Die Opposition ortet allerdings auch weiterhin Lücken in der Notversorgung.
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